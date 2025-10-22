Furti in appartamento e nei cantieri edili, denunciati due pregiudicati di 41 e 42 anni

Tante le segnalazioni di colpi messi a segno in paese: grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere il cerchio si è stretto attorno ai responsabili

Due pregiudicati di 41 e 42 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Pandino per diversi furti messi a segno in appartamenti e cantieri edili.

Furti in appartamento e nei cantieri

L’indagine è partita dalla denuncia di un furto avvenuto nel giardino di un’abitazione dove i ladri si erano portati via arredamenti da esterno divanetti, una poltrona e un tavolino da giardino. La vittima aveva anche riferito di avere saputo che, in occasione del furto, era stata notata la presenza sospetta in zona di un furgone di cui aveva fornito i dati.

Poco tempo dopo, in caserma a Pandino, era giunta un’altra denuncia per il furto di materiale edile che si trovava nel cantiere di una casa in costruzione, peraltro situata vicino al luogo in cui era avvenuto il primo furto. E anche in questo caso era stato visto aggirarsi lo stesso furgone sospetto.

Poi una terza persona aveva denunciato numerosi ammanchi di materiale dal suo cantiere edile, per un valore commerciale di oltre 6mila euro, a causa di più furti subiti. In questo caso, una telecamera di sorveglianza di un’abitazione vicina aveva ripreso un’autovettura arrivare sul posto con una persona a bordo che si era successivamente introdotta nel cantiere per commettere il furto.

Le indagini dei carabinieri

Partendo dalle informazioni acquisite e dalle immagini registrate, i carabinieri hanno effettuato degli accertamenti verificando dove abitasse il proprietario del furgone sospetto, identificato nel 42enne, e di chi fosse all’auto ripresa dalle telecamere, verificando che era stata noleggiata sempre dal 42enne e che a bordo del veicolo, in più circostanze, era stato controllato il 41enne, che risultava essere ospitato nella casa del 42enne.

Infine, pochi giorni fa, un uomo aveva denunciato di avere subito a Pandino il furto del suo furgone, poi ritrovato, ma dal quale era stata asportata una parte del materiale edile presente all’interno. E una parte di quel materiale rubato era stata ritrovata per strada nelle vicinanze dell’abitazione del 42enne.

La perquisizione e la denuncia

Tenuto conto di tutti gli elementi raccolti che facevano convergere le indagini su quella abitazione, i carabinieri di Pandino avevano richiesto

un decreto di perquisizione, ottenuto ed eseguito la mattina del 20 ottobre. I militari, che dovevano cercare tutto il materiale oggetto dei

furti in abitazione, nei cantieri edili e sul furgone, si sono presentati sul posto in forze. Una volta avuto accesso alla casa, hanno identificato tutti i presenti tra cui il 41enne ed il 42enne. In casa hanno ritrovato un set da giardino e materiale edile vario, risultati prelevati nei vari furti

denunciati e del valore di alcune migliaia di euro. Il tutto è stato recuperato e restituito ai proprietari e i due uomini sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria.