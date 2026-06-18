Furti, aggressioni e fughe dai carabinieri: la stretta sui giovani porta arresti e denunce

Tra il 1° e il 15 giugno 2026, l’Arma ha, infatti, sottoposto a controllo ben 1.487 giovani su tutta la giurisdizione

C’è quello che ha rubato il caffè al supermercato e quelli che hanno aggredito un coetaneo in strada, ma anche chi fugge in piena notte all’Alt dei carabinieri: è lunga la lista dei giovani incappati nei controlli dei militari dell’Arma che da tempo sono in campo, soprattutto nel weekend, per prevenire i fenomeni legati alle bande giovanili.

Controllati 1487 giovani

Tra il 1° e il 15 giugno 2026, l’Arma ha, infatti, sottoposto a controllo ben 1.487 giovani su tutta la giurisdizione. L’aspetto più significativo

dell’operazione è l’identificazione di numerosi soggetti già gravati da precedenti di polizia specifici. L’attenzione si è concentrata sui luoghi considerati nevralgici: centri storici, scali ferroviari e piazze di aggregazione. Solo tra Treviglio e Caravaggio sono stati identificati 168

ragazzi, di cui ben 148 nel corso di un unico, intenso pattugliamento notturno svoltosi tra sabato 13 e le prime ore di domenica 14 giugno. I restanti 1.319 controlli hanno garantito una copertura a tappeto dei punti di interesse negli altri comuni del circondario.

Due arresti in flagranza

Tra i risultati operativi raggiunti questa settimana ci sono anche due arresti che hanno interessato un 27enne romeno di Pontoglio e un 29enne marocchino senza fissa dimora.

Il primo, A.I.F., è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga con veicolo. Il 4 giugno alle 4.30 circa, alla guida di un’autovettura con targa bulgara sulla SP 191 a Urgnano, alla vista della gazzella dei Carabinieri, ha tentato la fuga, terminata poco dopo contro un marciapiede, e ha poi opposto attiva resistenza fisica nei confronti dei militari.

Il secondo, F.A., invece, per furto aggravato all’Iperal di Caravaggio, dove ha sottratto, nascondendoseli addosso diverse confezioni di caffè per un totale di 105 euro.

Aggressione e droga: quattro denunce

Due 20enni, D.M. di Treviglio e M.A. di Caravaggio sono stati denunciati a piede libero lo scorso 1 giugno, dai carabinieri alla Procura di Bergamo, per lesioni personali in concorso, in quanto autori dell’aggressione ai danni di un 20enne di Treviglio, il quale, all’una di notte del 14 marzo, a piedi in via XXV Aprile di Treviglio, era stato aggredito e picchiato dai due giovani, che si erano subito dileguati. La vittima, invece, era stata costretta a ricorrere a cure mediche in ospedale per le lesioni riportate.

Un 19enne, G.S., operaio residente a Vailate è stato invece denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto alle 16 del 4 giugno, controllato dai Carabinieri in un parco pubblico in via Carioni a Misano Gera d’Adda, era stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Un 21enne di origine marocchina, A.I., residente a Verdellino è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e ubriachezza molesta. Il fatto risale al 6 giugno, quando il 21enne è stato segnalato per aver creato disordini al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Osio Sotto. Lì infatti aveva importunato e aggredito verbalmente il personale sanitario, poi rivolgendosi ai carabinieri intervenuti con fare sprezzante e aggressivo, si era rifiutato di fornire le generalità e aveva opposto resistenza durante le fasi del controllo, tanto da rendersi necessario l’uso, da parte dei militari, dello spray urticante.

A corollario dell’operazione, le perquisizioni d’iniziativa hanno consentito di sequestrare dosi di hashish e marijuana, con la conseguente segnalazione alla competente Prefettura di cinque giovani per detenzione di stupefacenti per uso personale.