Fuori strada, grave automobilista di 36 anni di Sergnano

Sulla Melotta un altro incidente

Teatro dell’incidente, ancora una volta, la Sp80, nel tratto tra Pianengo e Casaletto Vaprio. Vittima un sergnanese di 36 anni, al volante di una Bmw X1. Attorno alle 13 stava viaggiando in direzione di Pianengo quando ha perso il controllo dell’auto, ed è finito in un terreno agricolo, dopo una brutta carambola. La corsa dell’auto si è fermata in un fosso. Sul posto, in codice rosso, è arrivata un’ambulanza e anche l’elicottero del 118 che ha trasportato il ferito, in condizioni molto serie, in ospedale di Circolo a Varese.

