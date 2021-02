Tremendo frontale a Pandino, coinvolti tre bambini grave una 11enne

E’ di cinque feriti, tra cui una 11enne in gravi condizioni, il bilancio del tremendo frontale avvenuto questa mattina poco prima delle 8 a Nosadello, frazione di Pandino.

Tremendo frontale a Pandino

Un impatto violentissimo che ha coinvolto una Citroen e una Polo lungo la Sp 91. A bordo dell’auto viaggiavano quattro bambini che stavano raggiungendo la scuola. All’origine dell’incidente, con ogni probabilità, un sorpasso azzardato lungo quella che si dimostra ancora una volta una strada molto pericolosa.

La Citroen sarebbe, infatti, uscita in soprasso su un mezzo pesante che la precedeva, ma la conducente deve aver calcolato male i tempi finendo per ritrovarsi davanti la Polo che sopraggiungeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo.

Cinque feriti, grave una 11enne

Sul posto oltre all’eliambulanza da Milano che ha predisposto il trasporto della 11enne in codice rosso, anche un’automedica e altre tre ambulanza della Croce Bianca di Paullo e Rivolta. I feriti, una donna di 27 e una di 45 anni e due bambini di 4 e 3 anni, sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Crema e poi trasportati in ospedale a Bergamo e Lodi. Sul posto anche il Soccorso stradale “Giavazzi” di Nosadello che ha rimosso i veicoli dalla sede stradale. Gli agenti della Polstrada di Crema si sono occupati dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

TORNA ALLA HOME