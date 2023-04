Frontale auto-pullman a Romanengo: morto un 52enne

Impatto frontale tra auto e pullman ieri mattina a Romanengo: morto l'automobilista, un uomo di 52 anni.

Incidente a Romanengo

E' di una persona deceduta il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di ieri mattina, venerdì 31 marzo 2023, lungo la spex235, la Serenissima, nel territorio comunale di Romanengo. A trasmetterne notizia sono i nostri colleghi di PrimaCremona, che hanno seguito l'accaduto in diretta.

Il punto dove è avvenuto l'incidente:

Schianto auto-pullman, una vittima

Secondo quanto ricostruito si sarebbe trattato di uno schianto frontale tra un pullman Autoguidovie e una Nissan Qashqai. Per la violenza dell'impatto la vettura è poi finita in un fosso a lato strada. Inutili i soccorsi per il conducente della vettura che è deceduto sul colpo.

Strada chiusa

Sul posto i mezzi di soccorso, ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La vittima aveva 52 anni.