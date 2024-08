Francesco Efeosa Crotti in Comune con l'argento, il sindaco: "Talento e passione portano lontano"

Nuova medaglia e nuovo successo sportivo per l’atleta capralbese Francesco Efeosa Crotti, che settimana scorsa è stato ricevuto in Comune dal sindaco Damiano Cattaneo.

Argento agli Europei under 18

Nel campionato europeo under 18 di atletica leggera, tenutosi lo scorso fine settimana a Banska Bystrica in Slovacchia, Francesco ha guadagnato la medaglia d’argento nel salto triplo. Insieme a lui il papà Gigi, la mamma Flora e la sorella Caterina Joy, anche lei atleta. Dopo due salti nulli, entrambi sopra i quindici metri, il 17enne capralbese è riuscito nel suo obiettivo: nelle qualificazioni ha centrato la finale in sicurezza con la misura di 14.90.

La medaglia d’oro, invece, è andata al francese Emmanuel Idinna con 15.25. A questo importante appuntamento sportivo del 21 luglio scorso Crotti era arrivato fresco di titolo nazionale di salto triplo, guadagnato nella categoria Allievi a Molfetta, in cui ha stabilito anche il suo primato personale di 15.17.

"Talento e passione ti portano lontano"

All’incontro, al primo cittadino in rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Emilio Morali e l’assessore ai servizi sociali Melania Mannoni.

"Talento e passione portano sempre lontano - ha esordito il sindaco - e il bello della storia sportiva di Francesco è che tutto è cominciato qui a Capralba, nei campi dell’Unione Sportiva Capralbese, una delle poche società sportive del territorio che ha un settore di atletica (seguito da sempre con dedizione e passione da Antonio Passera, ndr). L’incontro con Francesco e la sua famiglia è stato informale, solo per potermi congratulare con lui e i suoi familiari a nome della cittadinanza. In futuro ci saranno sicuramente altre occasioni di carattere più istituzionale per poter dare a questo ragazzo il meritato risalto come esempio per i giovani atleti".

Prossimo impegno per l’atleta capralbese i campionati societari di Campi di Bisenzio, in Toscana: qui avrà occasione di cimentarsi in diverse discipline, in accordo con il suo coach Paolo Brambilla.

