Finisce fuori strada con il Tir, paura per un camionista 62enne

Ha perso il controllo del camion ed è finito fuori strada fermando la sua corsa contro la vegetazione a lato della carreggiata. Se l’è cavata senza gravi conseguenze il camionista 62enne rimasto coinvolto ieri in un incidente a Rivolta d’Adda.

Fuori strada con il Tir

L’allarme è scattato ieri mattina, 5 novembre 2025, intorno alle 11.15. Il Tir stava percorrendo la Provinciale 14 in territorio di Rivolta quando, per cause da accertare, il 62enne ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo e un’automedica, allertate in codice rosso, i Vigili del fuoco della caserma di Gorgonzola, i Carabinieri e la Polizia locale.

La mobilitazione dei soccorsi

Col passare dei minuti il quadro clinico del conducente del mezzo pesante si è dimostrato non grave, tanto che l’uomo (estratto dall’abitacolo) ha rifiutato di essere trasportato in ospedale, dopo essere stato visitato dal personale del 112. Inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico, anche per permettere poi il recupero del Tir uscito fuori strada e finito nel fosso che costeggia la carreggiata.