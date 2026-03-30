Fermati con la merca rubata: in auto avevano vestiti e cosmetici per 2mila euro

Li hanno fermati per un controllo e in auto hanno trovato merce rubata per un valore di 2mila euro. In quattro sono stati denunciati per furto aggravato, commesso in un negozio di Rivolta.

Quattro denunciati per furto aggravato

Il controllo è scattato nel pomeriggio di sabato quando, intorno alle 16, i carabinieri di Rivolta d’Adda hanno notato un veicolo con a bordo quattro persone, ritenute sospette, che percorreva la Sp 4. Data la vicinanza di supermercati e negozi i carabinieri hanno deciso di imporre l’Atl per un controllo.

A bordo c’erano un uomo e tre donne di età compresa tra i 22 e i 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona. Da un’ispezione dell’abitacolo e del vano bagagli i militari hanno rilevato che erano presenti molti prodotti: capi di abbigliamento per bambini, rasoi elettrici, confezioni di lamette, creme, ciabatte, prodotti di cosmesi e altro, di cui i quattro non hanno saputo giustificare la provenienza e l’eventuale acquisto. Il tutto per un valore complessivo di oltre 2mila euro.

Il furto in un negozio del paese

I militari hanno accertato che una parte della merce era stata rubata poco prima da un esercizio commerciale di Rivolta d’Adda e attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno notato che le tre donne erano entrate e avevano nascosto numerosi i prodotti sotto i vestiti molto larghi che indossavano. La merce è stata restituita al responsabile del negozio, mentre il resto dei prodotti sono stati sequestrati e sono in corso gli accertamenti per verificarne la provenienza. L’uomo e le tre donne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.