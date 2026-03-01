Falsi controlli dell’acqua: allerta truffe a Capralba e Casaletto Vaprio

Negli ultimi giorni sono state segnalate presunte visite di finti tecnici dell’acqua a Capralba e Casaletto Vaprio. Padania Acque chiarisce che non sono in corso controlli e fornisce indicazioni precise per riconoscere gli operatori autorizzati ed evitare truffe.

Segnalazioni nei due Comuni e smentita ufficiale

Suonano alla porta con una scusa credibile, parlano di controlli urgenti e di presunte perdite d’acqua. Ma dietro quelle visite improvvise non c’è alcun intervento programmato. E l’allarme, questa volta, riguarda direttamente due paesi del Cremasco. Negli ultimi giorni sono infatti arrivate diverse segnalazioni da cittadini di Capralba e di Casaletto Vaprio per la presenza di tre persone che si sarebbero presentate nelle abitazioni chiedendo di effettuare controlli su presunte perdite d’acqua. A intervenire ufficialmente è “Padania Acque”, che smentisce qualsiasi attività in corso sul territorio e invita i residenti alla massima attenzione. L’azienda chiarisce che nei due Comuni non sono previsti né fornisce interventi programmati di questo tipo e mette in guardia da chi si spaccia per tecnico per ottenere l’accesso alle abitazioni.

Come riconoscere i veri tecnici e cosa fare in caso di dubbi

“I nostri tecnici sono facilmente riconoscibili: sono tenuti a esibire il tesserino di riconoscimento, indossare esclusivamente gli indumenti aziendali (tendenzialmente di colore blu con le disposizioni di protezione individuale) e utilizzare solo mezzi di trasporto con il logo di Padania Acque. I tecnici ufficiali dell’azienda sono sempre identificati tramite un codice alfanumerico, che può essere verificato attraverso il call center del servizio clienti. In nessun caso possono indossare abiti civili o utilizzare mezzi propri e questi sono due aspetti molto importanti da tenere in considerazione. Infine, ricordiamo un altro punto essenziale: per eventuali interventi in proprietà privata il titolare dell’abitazione viene sempre avvisato precedentemente dall’azienda tramite una telefonata e una comunicazione scritta. Non esistono pertanto visite a domicilio senza preavviso”.

In caso di dubbi, la raccomandazione è quella di non far entrare nessuno in casa e di verificare sempre l’identità degli operatori prima di qualsiasi accesso. Perché, come ribadito dall’azienda, i controlli veri non arrivano mai senza un preavviso ufficiale.