Erba alta nei condomini Aler, i residenti chiedono più manutenzione

Cronaca

Da tempo, i residenti di via Leopardi segnalano una situazione di degrado dovuta alla mancata manutenzione del verde

L'estate scorre, ma per le famiglie delle palazzine Aler di via Giacomo Leopardi 16-18 a Rivolta d'Adda l’atmosfera è tutt’altro che serena. Da tempo, i residenti segnalano una situazione di degrado dovuta alla mancata manutenzione del verde che circonda i due edifici di edilizia popolare, senza ricevere alcuna risposta concreta.

Erba alta nei condomini Aler

"L’erba ha ormai invaso i passaggi pedonali — raccontano alcuni inquilini — e questo comporta disagi quotidiani, dal rischio di inciampare al proliferare di insetti, in particolare zanzare".

Una scena che si ripete spesso, denunciano i residenti: l’assenza di interventi regolari trasforma il giardino condominiale “in una giungla”, penalizzando chi vi abita.

Tagli "fai da te"

Nessuno, sottolineano, pretende un giardino da copertina, "ma almeno un taglio periodico dell’erba, che renda vivibile e decorosa l’area comune". Le due palazzine ospitano infatti 12 appartamenti e si trovano in un contesto dove il verde non manca: alberi ad alto fusto e ampi spazi erbosi richiedono attrezzature professionali, non certo l’intervento “fai da te” degli inquilini.

"L’erba alta inoltre dà una brutta impressione all’intero complesso — aggiungono — e peggiora la percezione del quartiere, già troppo spesso trascurato".

I residenti sperano che l’Aler intervenga tempestivamente per effettuare lo sfalcio dell’erba, e, soprattutto, che venga messo in calendario un piano di manutenzione costante, anche per il mese di settembre. Un’esigenza di decoro e vivibilità, che le famiglie di via Leopardi continuano a reclamare a gran voce.