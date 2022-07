È venerdì: ecco le nostre prime pagine

Ancora disagi sul fronte dell'assistenza sanitaria di base nella Bassa bergamasca. E ancora tanta confusione sulle soluzioni messe in campo da Ats, in disaccordo non solo con i sindaci del territorio, ma anche - novità di grande rilievo - anche con Regione Lombardia, che nei giorni scorsi ha approvato una mozione di minoranza, del Pd, per riaprire gli ambulatori Cad appena soppressi dall'Agenzia per la tutela della salute bergamasca. Andrà così? Ne abbiamo parlato con i protagonisti, nel "Primo piano" del numero in edicola del Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek.

La siccità e la sanità locale in primo piano

Ma non solo: questa settimana, il nostro giornale si è occupato anche della siccità, pesantissima, che sta colpendo la pianura. E poi della cronaca, come sempre: dal caso, piuttosto clamoroso, del postino multato a Caravaggio, fino alla lunga e interessante intervista a un commerciante trevigliese, alle prese con l'obbligo - fresco fresco - di avere in negozio un Pos per accettare i pagamenti con carte di credito o bancomat. Lo vorrebbe tanto, lui... Ma nessuna banca glielo concede. Il motivo? Commercializza cannabis.

Passando il Serio, a Romano ci siamo occupati di nuovo di sanità, con la perdita dell'ambulatorio pediatrico di Calcio e lo spostamento di uno studio medico da Palosco (già gravato dalla chiusura della Cad) a Mornico. E poi l'economia, con la Exide - una delle più grandi aziende della zona - ancora alle prese con il contestato progetto di introdurre il ciclo continuo. I sindacati sono d'accordo, mentre i lavoratori no. E poi la riqualifica dell'ex Alimonti di Covo, dopo anni di abbandono. E la nascita della prima Comunità energetica della Bassa, a Fontanella.

A Martinengo, l'attenzione è sulla sicurezza: domenica una signora di 84 anni è stata rapinata in pieno giorno, mentre tornava a casa dalla messa.

Più a sud, nel Cremasco si discute da giorni sulle condizioni in cui vengono allevate diverse vacche, in una stalla abusiva che sta creando parecchi disagi ai cittadini. Mentre a Vailate si parla di cultura e della riedizione del libro di un parroco degli anni Trenta, sulla storia millenaria del paese.

Questo e tanto altro, sui nostri settimanali in edicola da stamattina.