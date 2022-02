Dopo Angelotto se ne va anche Mario Basalari, l'ultimo dei "discotecari"

Lutto

Fece grande il "Number One". L’imprenditore era originario di Orzinuovi, dove negli Anni '70 costruì il suo primo locale da ballo, il "Kalua"

Il mondo delle sale da ballo e della disco italiana ha perso un'altra delle sue colonne. Dopo l'addio ad Angelo Zibetti, fondatore dello Studio Zeta di Caravaggio mancato a Natale, è deceduto all’età di 80 anni Mario Basalari, fondatore e storico titolare della discoteca “Number One” di Corte Franca, ora gestito dal figlio Steven. L’imprenditore della notte era originario di Orzinuovi, dove negli Anni '70 costruì il suo primo locale da ballo, il "Kalua". Come raccontano i colleghi di PrimaBrescia, Mario Basalari era non solo l'icona del "Number One" di Rovato, ma anche della musica hardcore in Italia, "l'ultimo" dei veri discotecari.

Addio a Mario Basalari, ieri i funerali a Telgate

I funerali sono stati celebrati oggi, lunedì 21 febbraio, nella chiesa di Telgate. Dai ragazzi degli Anni '70 e '80 ai millennials il ricordo del patron del locale francia-cortino, dove generazioni di giovani hanno trascorso le loro serate, è indelebile.

Il popolo delle discoteche, senza mai dimenticare il suo sorriso accogliente e lo storico "pollice all'insù" che sfoggiava con tutti, lo ha ricordato con decine e decine di messaggi di condoglianze pubblicati sui social network.

«Con la scomparsa di Mario Basalari, la Franciacorta perde un altro dei protagonisti della sua storia – ha scritto Vivi Franciacorta - Una storia iniziata agli inizi degli anni ’80 e che oggi, nonostante le difficoltà incontrate in più quarant'anni, continua. Mario, che per tutti aveva sempre un sorriso, per i ragazzi degli anni ‘70 e ‘80 è stato il personaggio che ha cambiato il modo di vivere il sabato sera».