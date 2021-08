Domani l'ultimo saluto a Raffaele Campagna e sul web parte la raccolta fondi per aiutare la famiglia

Si terranno domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Selva di Zandobbio, i funerali di Raffaele Campagna, il carabiniere di 39 anni rimasto ucciso in un incidente stradale a Camisano.

Domani l'ultimo saluto al carabiniere

La salma ha fatto ritorno ieri, dopo che la famiglia ha acconsentito all'espianto e alla donazione delle cornee del 39enne, in forze al Nucleo Ispettorato del lavoro di Cremona e residente a Selva di Zandobbio da 14 anni con la moglie Elena e le figlie di 12 e 8 anni. La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Monieri in via Roma, a Trescore Balneario.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Nel frattempo sul web è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Raffaele Campagna. La raccolta è raggiungibile dal suo profilo Facebook oppure da questo link. In un giorno sono stati raccolti oltre 3500 euro ma la solidarietà non si ferma e sarà possibile donare ancora per molti giorni.

Si indaga per omicidio stradale

Intanto proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto mercoledì pomeriggio. Al momento risulta aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della 22enne che si trovava alla guida dell'auto che lo ha colpito.

Il ricordo di Daisy Pirovano

Tantissimo dolore e sgomento in tutta la Bergamasca: colleghi e amici lo ricordano come una persona semplice e buona, dal cuore generoso e il sorriso pronto. Tra loro anche il sindaco di Misano Daisy Pirovano: "Avrei dovuto capire subito che eri tu, da quegli occhi buoni che incrociavo spesso da piccola, quando il tuo citofono era appena sotto il mio. Poi all’improvviso ho capito… “Campagna… Campagna……” e, con un grande dolore, ho visto un’altra fetta d’infanzia volare via. Un abbraccio affettuoso alla tua famiglia, perché qualsiasi parola ora non avrebbe senso".