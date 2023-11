Derubavano i clienti al mercato, tre denunciati

Derubavano i clienti al mercato del paese e poi utilizzavano le loro carte, tre persone denunciate dai carabinieri di Soncino.

Furti al mercato

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Soncino avevano denunciato una cittadina straniera di 22 anni, con numerosi precedenti di polizia a carico, ritenuta responsabile di tre furti con destrezza che avrebbe commesso a Soncino la mattina del 7 novembre scorso. Dopo il furto aveva utilizzato una carta di pagamento rubata, usata per effettuare un prelievo in uno sportello bancomat.

Ora i carabinieri hanno denunciato, per gli stessi furti, due cittadini stranieri, una donna di 36 anni e un uomo di 26 anni, entrambi con

precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, presunti complici della 22enne.

Tre denunce

La mattina del 7 novembre scorso, infatti, tre donne del paese avevano denunciato alla Stazione dei carabinieri di Soncino di essere state derubate al mercato nel centro di Soncino. Durante gli acquisti, erano state vittime di borseggi dei loro portafogli tra i banchi del mercato. Una di loro ha riferito anche di avere subito un prelievo di denaro dal suo conto corrente mediante l’indebito utilizzo della sua carta di pagamento.

I militari avevano acquisito le immagini delle telecamere della banca dove era stato effettuato il prelievo, riconoscendo la donna che

aveva effettuato il prelievo in una 22enne che lo scorso aprile aveva compiuto dei furti con destrezza durante il mercato settimanale di

Soncino e per tale motivo era stata denunciata.

Fermati lungo la Sp 415

Ma le telecamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nell’area avevano ripreso anche l’altra donna e un’auto con targa straniera condotta da un complice che le aveva fatte scendere e, dopo avere parcheggiato in una zona defilata, aveva atteso il loro ritorno dopo i furti.

I militari conoscevano la targa estera del veicolo e, pochi giorni dopo, il mezzo è stato fermato dai carabinieri della Radiomobile di Crema sulla SP 415 durante un controllo della circolazione stradale. I militari hanno identificato tutti gli occupanti: un uomo di 26 anni alla guida e due donne come passeggere. Una delle due donne era la 22enne già denunciata in precedenza e, l'altra era la complice 36enne.

Sono stati tutti accompagnati in caserma a Crema dove sono stati effettuati degli ulteriori accertamenti fotografici e dattiloscopici che

hanno poi trasmesso ai carabinieri di Soncino, che li hanno utilizzati per individuarli come gli altri due presunti autori dei furti e dell’utilizzo

indebito della carta del 7 novembre.