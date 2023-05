Le sfilano il portafogli dalla borsa, denunciate due donne di 22 e 27 anni

Sfilano il portafogli da una borsa, ma vengono individuate e denunciate per furto con destrezza: si tratta di due donne straniere di 22 e 27 anni con precedenti.

Furto con destrezza al mercato

E' successo lo scorso 25 aprile a Soncino. Le indagini, condotte dai carabinieri di Soncino, sono durate due settimane ma hanno permesso poi di identificare e denunciate le responsabili. La vicenda era stata denunciata dalla vittima che quella mattina si era recata in centro paese e aveva fatto un giro al mercato. Ricordava bene di aver acquistato dei prodotti da un banco vendita e di aver riposto il resto in contanti nel portafogli prima di rimetterlo nella borsa che teneva in spalla.

Poi si era fermata a parlare con dei conoscenti e subito dopo si era recata a una bancarella di abbigliamento dove voleva acquistare un capo.

Ma quando ha messo la mano nella borsa per prendere il portafoglio, non lo ha trovato. Il furto era avvenuto nel momento in cui, per scegliere e provare i vestiti, non aveva tenuto sotto controllo la borsa.

Identificate ma non avevano con loro il portafogli

I militari hanno quindi avviato le indagini e, subito dopo, con una pattuglia, si sono portati presso la bancarella dove era avvenuto il furto

venendo a sapere che nel corso della mattina erano state viste due donne sospette, acquisendo la perfetta descrizione di entrambe. I militari poi le hanno intercettate nel centro cittadino e le hanno fermate e identificate. Da un controllo in banca dati a carico delle due donne, di 22 e 27 anni, sono risultati molti precedenti di polizia per furti con destrezza di portafogli commessi in diverse località del nord Italia. Quindi, hanno controllato se avessero il portafogli della vittima, ma non avevano nulla. Non avevano però potuto giustificare la loro presenza in paese dato che risultano residenti altrove.

Denunciate due donne

Poi i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere pubbliche di sorveglianza presenti nell’area interessata dal furto e hanno potuto

verificare che le due donne si erano avvicinate alla bancarella di abbigliamento dove si trovava la vittima. Hanno finto di interessarsi ai vari

capi di abbigliamento, ma in realtà rivolgevano lo sguardo alle donne per capire chi poteva essere colpita. Prima hanno provato ad avvicinarsi a una signora che aveva la borsa alla spalla, ma hanno desistito. Poi hanno visto la vittima che stava scegliendo tra i capi appesi negli espositori e si sono posizionate al suo fianco, fingendo di guardare i vestiti esposti, ma in realtà non hanno mai perso di vista la borsa della donna.

Una delle due donne ha quindi sollevato dei vestiti per guardarli, mentre l’altra, coperta dagli abiti, ha sfilato il portafoglio dalla borsa. Subito dopo si sono allontanate dal posto. I giorni successivi il portafogli è stato ritrovato da una negoziante in un cestino della spazzatura posto all’ingresso del suo esercizio commerciale che si trova a poca distanza dal luogo in cui è avvenuto il furto. Nel portafogli, consegnato ai carabinieri, erano presenti tutti i documenti della vittima, immediatamente restituiti, ma mancava il denaro. Alla conclusione degli accertamenti le due donne sono state denunciate per furto con destrezza.