Denunciati due rapinatori, un ladro e un un giovane con un etto di droga nei pantaloni

In tre operazioni dei carabinieri della stazione di Crema tre persone denunciate.

Due denunciati per tentata rapina impropria

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo e una donna con precedenti di polizia a carico, ritenuti responsabili di una tentata rapina impropria commessa in un supermercato della città. La sera del 5 dicembre, poco prima delle 20, la centrale operativa ha inviato una pattuglia della Radiomobile perché gli addetti avevano individuato e fermato una coppia che aveva rubato della merce. Sul posto i militari hanno identificato le persone interessate, accertando che, in precedenza, mentre l’uomo 44enne stava uscendo dal negozio, era stato fermato perché aveva nascosto qualcosa sotto il giubbotto. A quel punto, la donna, 32 anni, in fila alla cassa con lui, aveva iniziato a correre verso l’uscita, ma era stata fermata anche lei dagli addetti. Per impedire che verificassero quello che aveva dentro la sua borsetta li aveva spintonati più volte, quindi era intervenuto anche il responsabile del punto vendita in suo aiuto ma la donna, molto nervosa, aveva scagliato contro di lui un bidone della spazzatura e spinto dei carrelli della spesa per aprirsi la strada della fuga. Alla fine era stata bloccata anche lei fino all’arrivo della pattuglia. I militari hanno accertato che i due avevano prelevato dai banchi vendita senza pagare alcune bottiglie di alcolici, del valore di circa 60 euro: due bottiglie erano nascoste sotto il giubbotto del 44enne e due nella borsa della 32enne. La merce rubata è stata restituita al responsabile del negozio, mentre i due sono stati accompagnati nella caserma di Crema e sono stati denunciati per tentata rapina impropria.

Tenta un furto alle elementari di Pianengo: denunciato

I carabinieri della stazione di Crema hanno denunciato un 42enne pregiudicato ritenuto responsabile di un tentato furto alla scuola elementare di Pianengo e di violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il fatto risale alla mattina del 9 novembre scorso, quando era stato denunciato il tentato furto nella scuola. Quel giorno, verso le 12.30, era scattato l’allarme del plesso scolastico e, dalle telecamere, era stato possibile notare la presenza di un individuo che, arrivato sul posto in sella ad una bicicletta, dopo avere scavalcato il cancello, era entrato nel cortile della struttura, provando poi ad entrare nella scuola, danneggiando la porta nel tentativo di forzare la serratura. Era stato richiesto l’intervento dei carabinieri, ma all’arrivo della pattuglia l’uomo era scappato senza commettere il furto non essendo riuscito ad entrare nell’edificio, aveva solo danneggiato la porta. I militari avevano acquisito la denuncia, i filmati registrati nelle aree interne della scuola e le immagini riprese da telecamere pubbliche e private del paese, riuscendo a identificarlo. Il 42enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione che ha a carico. Attualmente è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Nei pantaloni un etto di hashish: denunciato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di hashish un uomo, con precedenti di polizia a carico e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Il pomeriggio del 5 dicembre, verso le 18, la pattuglia della Radiomobile si trovava infatti lungo la Sp 235, nel Comune di Offanengo, quando ha notato un’auto, con due persone a bordo, che viaggiava a velocità sostenuta. Raggiunto e fermato il mezzo, i due sono stati identificati. I militari hanno però subito sentito provenire dall’abitacolo un fortissimo odore di stupefacenti, a quale punto hanno perquisito i due giovani e l’auto, trovando addosso al passeggero un panetto di hashish del peso di 96 grammi, nascosto all’interno dei pantaloni, nella zona pubica. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane è stato accompagnato alla di Crema dove è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.