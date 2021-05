Ddl Zan, associazioni in piazza a Bergamo: “Basta ostruzionismo”

Anche a Bergamo una manifestazione per sostenere il ddl Zan contro l’omotransfobia. A organizzarlo è una rete di associazioni del territorio: Bergamo Pride, Agedo Bergamo, Rete Lenford, Alfi Lesbichexxbergamo e NonUnaDiMeno Bergamo. Ma in piazza, sabato pomeriggio 8 maggio, ci saranno anche i simboli e le sigle di molti altri gruppi bergamaschi, dalla CGIL Bergamo a Il Grande Colibrì, Amnesty Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, CambiaVento , Immagin are Orlando, Fuori dal Coro, Tavolo Permanente del Comune di Bergamo, ANPI Provinciale di Bergamo , PD provinciale Bergamo, Bergamo Possibile – Comitato “Stefano Rodotà”, Ambiente Partecipazione Futuro, Cooperativa sociale “La Solidarietà”, Nostra Dalmine Patto per Bergamo.

Basta ostruzionismo

“Siamo stanch* della sequela di ostruzionismi strumentali attuati per impedire la discussione e l’approvazione del DDL Zan in Senato” scrivono in una nota gli organizzatori (le desinenze in * sono una prassi sostenuta da molte associazioni del settore, contro la predominanza maschile a livello linguistico, ndr). “Siamo stanch* di trovarci ogni anno a elemosinare qualche diritto in più che tuteli la nostra dignità di persone. E’ arrivato il momento di mobilitarci per chiedere l’immediata approvazione del DDL Zan”. Davanti al Comune di Bergamo, in sicurezza L’appuntamento è per sabato, 8 maggio, alle 15, in piazzale Matteotti a Bergamo (davanti a PalaFrizzoni, sede del Comune). “L’evento si terrà dal vivo, pertanto vanno rispettate tutte le regole igienico-sanitarie previste” raccomandano gli organizzatori. “Indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno due metri tra partecipanti”.

Ddl Zan, cos’è