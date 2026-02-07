Dal pub di paese alla grande storia della birra europea

Una serata qualunque diventa un evento straordinario: a Sergnano, la storia della birra internazionale incontra una comunità locale e un pub che da oltre quarant’anni è un punto di riferimento.

Un pub, un ospite speciale e una comunità

Un piccolo pub di paese che, per una sera, diventa il punto d’incontro tra la storia della birra europea e una comunità locale. È successo al “Briciola” di piazza Roma, dove nei giorni scorsi ha fatto tappa una visita tutt’altro che ordinaria: quella di Edward Martins , amministratore delegato e bisnipote di John Martin , fondatore dello storico birrificio belga che porta il suo nome. Un evento speciale per un locale che a Sergnano è una vera istituzione, attiva dal 1983 e gestita dalla famiglia Mandelli – Alberto , Manuela e il figlio Brian – e che ha accolto calorosamente l’ospite d’eccezione. L’incontro è diventato anche l’occasione per ripercorrere una storia imprenditoriale che attraversa più generazioni e che, in modo curioso, lega un piccolo centro della pianura lombarda a uno dei nomi più noti del panorama brassicolo internazionale.

Dall’Ottocento al Belgio, la nascita di un marchio

Una storia che parte dall’Ottocento e arriva fino ai giorni nostri, passando dal Regno Unito. Tutto comincia con John Martin , nato nel 1886, imprenditore inglese che decise di lasciare la propria patria per stabilirsi ad Anversa, in Belgio. Inizialmente si occupò di importare birre britanniche – tra cui la celebre Guinness – per poi dare vita a un prodotto del tutto nuovo: la Martin’s Pale Ale, una birra pensata per incontrare il gusto del pubblico belga. Da quel primo passo nacque un’azienda destinata a crescere ea consolidarsi nel tempo. Alla scomparsa del fondatore, nel 1966, furono i figli Andrew e John Junior a raccogliere il testimone, rafforzando la presenza del marchio in Belgio.

La terza generazione e l’emozione di Sergnano

La terza generazione è rappresentata oggi da Anthony Martin , nipote del fondatore. Sotto la sua guida il gruppo ha assunto un profilo sempre più orientato alla qualità, dando vita al progetto “Finest Beer Selection”: una selezione annuale di birre di alto livello, valutate da una giuria internazionale di esperti. Grandissima l’emozione dei sergnanesi presente all’incontro, sindaco comprendente: “È stata una bellissima esperienza – ha dichiarato il primo cittadino Mauro Giroletti , che è rimasto al bar a dialogare con Martins durante la sua visita – sono contento soprattuto per i titolari del pub che erano anche loro molto emozionati”.