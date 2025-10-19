Dà in escandescenze e picchia due agenti della Polizia locale, donna in manette

Follia in centro a Spino d’Adda, una 32enne fuori di sé aggredisce due agenti della Polizia locale.

Trentaduenne fuori di sé

L’episodio surreale è accaduto ieri, sabato 18 ottobre, intorno alle 14, in via Martiri della Liberazione. Una donna di 32 anni si è affacciata da un balcone gridando e denunciando una situazione di pericolo: sosteneva che all’interno dell’appartamento qualcuno le stesse facendo del male. Poco dopo è scesa per strada urlando frasi incomprensibili e poi ha cominciato a prendere a pugni le auto parcheggiate, a insultare i passati e a cercare lo scontro fisico con chiunque incrociasse il suo sguardo.

Aggrediti due agenti della Polizia locale

Un agente della Polizia locale, che si stava recando in Comando per iniziare il suo turno di lavoro, resosi conto della situazione, ha chiamato la Centrale per cercare di gestirla prima che potesse degenerare. Arrivati i rinforzi, gli agenti si sono scontrati con la donna, e uno di loro ha subito un colpo alle spalle, mentre un altro ha ricevuto un pugno in pieno viso. Nonostante le botte alla fine sono però riusciti a bloccarla e ad ammanettarla. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i carabinieri di Crema, la Croce bianca di Rivolta e un’auto medica e la 32enne è stata portata in ospedale di Crema per accertamenti.