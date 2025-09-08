Crema, accoltellamento nel parcheggio: individuato il presunto autore dell’aggressione

E’ stato individuato e denunciato il presunto autore dell’accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di sabato, 6 settembre 2025, nel parcheggio di via De Gasperi a Crema. Ad avere la peggio era stato un 30enne trasferito in eliambulanza all’ospedale San Matteo di Pavia.

Accoltellamento a Crema

E’ successo tutto in pochi minuti intorno alle 13 di sabato. La violenta colluttazione, nella quale è rimasto gravemente ferito un uomo di 30 anni, è scoppiata all’interno del parcheggio che serve gli esercizi commerciali di via De Gasperi. Sul posto si sono quindi precipitati i carabinieri della Radiomobile e dell’Aliquota Operativa di Crema che hanno preso subito in mano le indagini, mentre i soccorritori del 112 si sono occupati del ferito accompagnandolo prima all’ospedale di Crema, ma vista la gravità del fatto, hanno poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Milano che ha trasferito il 30enne all’ospedale San Matteo di Pavia dove è stato poi ricoverato, cosciente e non in pericolo di vita, per la riduzione della della ferita al cavo ascellare, con perdita di sangue.

Dalla lite all’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, l’uomo sarebbe stato colpito all’emitorace sinistro con una coltellata a seguito di una violenta

colluttazione avuta con un altro uomo. Di conseguenza, i militari hanno iniziato ad identificare e sentire i testimoni del fatto, riuscendo a ricostruire che nel parcheggio si sarebbe verificata una zuffa tra due persone, sorta per motivi che non sono ancora stati chiariti con precisione e che saranno oggetto di approfondimenti investigativi.

I due si sarebbero incontrati all’esterno dei negozi, forse casualmente, e, per risentimenti o rancori accumulati nel tempo, dalle parole sarebbero passati ai fatti. Si sarebbero colpiti vicendevolmente con pugni e calci e il 30enne avrebbe impugnato un manganello che aveva con sé. A dividerli ci avevano pensato alcuni presenti, ma mentre uno scappava, l’altro – il 30enne appunto – si è reso conto di aver ricevuto una coltellata e si è accasciato al suolo.

Tutti e due denunciati

I carabinieri di Crema hanno transennato l’area e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto, sequestrando il manganello, ritrovato in un’aiuola, mentre il coltello non è stato ritrovato. Intanto, altre pattuglie dell’Arma avevano iniziato a setacciare il territorio alla ricerca del presunto autore del ferimento, nel frattempo individuato, trovandolo dopo alcune ore. Il presunto feritore è stato accompagnato in caserma a Crema dove è stato denunciato per lesioni personali aggravate, mentre il 30enne è stato denunciato per il porto del manganello.