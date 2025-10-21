Crea problemi in un bar e ha un coltello, giovane denunciato

Stava creando problemi all’interno di un bar di Rivolta d’Adda, giovane denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, intervenuti ieri sera, lunedì, in paese. Addosso il giovane teneva un coltello della lunghezza di 19 centimetri.

Crea problemi in un bar e ha con se un coltello, giovane denunciato

Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato un giovane, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari è partito dopo una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa di Crema verso le 22 che segnalava un uomo che, in un bar del centro di Rivolta d’Adda, stava arrecando disturbo agli altri clienti e creava problemi. La pattuglia della Radiomobile è arrivata sul posto rapidamente, identificando il soggetto in questione che avrebbe fumato nella soglia del locale e, alla richiesta di allontanarsi perché dava fastidio, avrebbe risposto in maniera arrogante.

Identificato e perquisito, scatta la denuncia

I militari hanno proceduto anche alla perquisizione del giovane, trovando in suo possesso un coltello della lunghezza complessiva di 19 centimetri. Il coltello è stato sequestrato ed il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.