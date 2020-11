Covid, oggi ben 24 casi a Treviglio e dieci a Caravaggio

Ventiquattro nuovi casi positivi a Treviglio, ben dieci a Caravaggio, otto a Romano e tre a Rivolta. Crescono ancora i dati del contagio nella Bassa, in un giorno che vede in Lombardia 8822 test positivi, il 21,2% del totale.

Si apre così nella Bassa il lockdown della zona rossa lombarda, con incrementi decisamente importanti anche se non paragonabili per ora a quelli delle provincie più colpite: Milano, Monza e Varese. In provincia di Bergamo i nuovi positivi sono infatti 252.

I dati in Lombardia

Nelle ultime 24 ore sono stati 15 i nuovi ricoveri in terapia intensiva in Regione, più altri 300 ricoveri non in terapia intensiva. Sono 139 i decessi

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.654, di cui 1.367 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 703;

Como: 615;

Cremona: 197;

Lecco: 189;

Lodi: 173;

Mantova: 231;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 578;

Sondrio: 115;

Varese: 973.

