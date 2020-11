Covid-19, otto nuovi casi a Treviglio e nove a Romano – I DATI

Otto nuovi casi a Treviglio, nove a Romano, quattro a Rivolta e quattro a Caravaggio. Questi i dati di oggi sulla crescita delle infezioni da Coronavirus nella Bassa. Dopo il “boom” di ieri a Treviglio città, causato anche dalla grande quantità di tamponi effettuati lunedì con oltre 1300 test presso l’Asst Bergamo Ovest, l’incremento oggi è più contenuto. A livello provinciale, i nuovi casi sono 240. Clicca sull’immagine per il dettaglio dei dati.

La situazione in Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.758 positivi al Covid-19 su 43.716 tamponi effettuati. Scende dal 21% di ieri al 17,7 di oggi il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 1.495.

Sono invece 96 le vittime che portano il totale a 17.848 morti nella sola regione. Sale a 507 il numero dei pazienti in terapia intensiva (+32), 5018 sono invece i ricoverati in reparto con un incremento giornaliero di 278 unità.

Ecco i casi per provincia. Al primo posto sempre Milano, seguita da Monza Brianza e Varese. Balzo in avanti anche di Brescia.

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città

Bergamo: 240

Brescia: 587

Como: 457

Cremona: 152

Lecco: 230

Lodi: 129

Mantova: 188

Monza e Brianza: 898

Pavia: 314

Sondrio: 135

Varese: 607

Restano preoccupanti i numeri in Lombardia mentre si attende ancora di conoscere l’indicazione precisa per il lockdown che entrerà in vigore domani, 5 novembre, nelle Regioni “rosse”. Tra queste anche la Lombardia dove molti esponenti politici stanno chiedendo a gran voce un intervento del Governatore Attilio Fontana per chiedere la possibilità di istituire un lockdown “a macchia” che colpisca là dove è più necessario.

La situazione in Italia

Sono 30.550 i test positivi di oggi, 4 novembre 2020, a fronte di 211.831 tamponi eseguiti sul territorio nazionale, per un rapporto tra tamponi e positivi che si attesta al 14,4%. Stabile e ancora alto il numero dei decessi: oggi 352, numero che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 39.764. Sale di 67 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva per un totale di 2.292.

