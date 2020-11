Covid-19, oggi pochi tamponi e pochi ricoveri in Terapia intensiva. I dati LOCAL

Sette nuovi casi a Treviglio, per la prima volta da giorni meno che a Bergamo (dove sono stati 13). Solo cinque a Romano, uno a Rivolta, cinque a Caravaggio e Pandino. Sono i numeri di oggi, lunedì 16 novembre, sul fronte Covid-19 nella Bassa.

Pochi tamponi in Regione

I dati di oggi sono molto bassi, anche a causa del ridotto numero di tamponi effettuati solitamente la domenica. Circa 18.037 quelli analizzati, tra i quali i positivi sono 4.128. Il rapporto è pari al 22,8%.

Terapie intensive e decessi

Basso, e questa è una buona notizia, il numero dei nuovi ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: il totale è 855 (+18 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 7.901 (+120 su ieri). I decessi sono stati 99.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.526, di cui 522 a Milano città;

Bergamo: 177;

Brescia: 228;

Como: 193;

Cremona: 106;

Lecco: 158;

Lodi: 24;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 95;

Sondrio: 11;

Varese: 723.

