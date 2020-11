Covid-19, scendono i ricoveri anche a Treviglio e Romano

Covid-19, i dati di oggi confermano il trend di rallentamento dell’epidemia anche nella Bassa bergamasca. Sono infatti sei i nuovi positivi a Treviglio, tre a Romano, 2 a Rivolta e Caravaggio e solo uno a Pandino, tutti incrementi piuttosto ridotti rispetto alle scorse settimane. Bisogna tuttavia ricordare che la pianura resta ancora al momento l’area più critica della Bergamasca. QUI la situazione del contagio secondo il report di Ats e Provincia di Bergamo illustrata stamattina in via Tasso. Clicca sull’immagine per il dettaglio dei numeri. QUI i dati di ieri

Il trend a livello regionale

In Lombardia i nuovi positivi sono 5289, per una percentuale di positività del 16% su 32862 tamponi effettuati. I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.604, di cui 576 a Milano città;

Bergamo: 165;

Brescia: 405;

Como: 842;

Cremona: 63;

Lecco: 184;

Lodi: 138;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 749;

Pavia: 85;

Sondrio: 33;

Varese: 848.

I ricoveri nella Bassa

Scendono, e questa è un’ottima notizia, anche i ricoveri. Nei due ospedali della Bassa, Treviglio e Romano, i pazienti Covid-19 sono 197: 101 a Treviglio e 96 a Romano. Il totale soltanto tre giorni fa, il 20 novembre, era di 206.

I ricoveri in Regione

Numeri che scendono, finalmente, anche in in Regione Lombardia: in terapia intensiva ci sono 945 pazienti (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.331 (-60 su ieri). I decessi sono stati invece ancora molti: 140 nelle ultime 24 ore.

TORNA ALLA HOME