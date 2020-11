Covid-19, a Treviglio oggi solo otto nuovi casi

Covid-19, dati “domenicali” oggi in Lombardia e nella Bassa. A fronte di un numero di tamponi relativamente basso (ma anche, fortunatamente, di un indice di positività che scende al 17% dal 19,9% di ieri) i nuovi positivi sono in Regione 5094. In provincia di Bergamo 129.

La situazione nei centri della Bassa

Nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto Cremasco gli incrementi sono contenuti anche se ancora alti rispetto alla provincia di Bergamo: otto i nuovi casi a Treviglio (per un paragone, a Bergamo città sono 11), tre a Romano, quattro a Caravaggio e Rivolta d’Adda, tre a Pandino.

Ricoveri e Terapie intensive

In terapia intensiva i nuovi ricoveri sono 13, che portano il totale a 949. I ricoverati non in terapia intensiva 8.391 (+77). I decessi di oggi 165.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.208 di cui 825 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 196;

Como: 316;

Cremona: 89;

Lecco: 197;

Lodi: 137;

Mantova: 142;

Monza e Brianza: 843;

Pavia: 211;

Sondrio: 218;

Varese: 326.

