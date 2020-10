Covid-19: pochi tamponi oggi, a Treviglio otto nuovi casi, I DATI

Sono solo poco più di 21mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia, e con una percentuale di positività del 16,7% i nuovi casi accertati sono 3570. Di questi, 113 in provincia di Bergamo. Nella Bassa si registrano otto nuovi casi a Treviglio, due a Romano, tre a Caravaggio e uno a Rivolta. Numeri assoluti in discesa rispetto a ieri, dunque, quando però erano stati effettuati però più di 35mila tamponi.

Covid-19: i numeri del 26 ottobre

A livello regionale, i ricoverati non in terapia intensiva sono oggi 2459 (+133 rispetto a ieri). In Terapia intensiva invece sono 242 (+11). I decessi sono stati 17.

I nuovi casi per provincia confermano il trend: Milano città, da sola, ha 906 casi. La provincia supera i duemila, più della metà del totale lombardo.

Milano: 2.023, di cui 960 a Milano città;

Bergamo: 113;

Brescia: 177;

Como: 141;

Cremona: 50;

Lecco: 114;

Lodi: 58;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 439;

Pavia: 109;

Sondrio: 35;

Varese: 105.

