Covid-19, pochi tamponi ma a Treviglio ben nove casi

Con “soli” 24mila tamponi, pochi come spesso accade nelle rilevazioni della domenica, sono 5278 i nuovi positivi in Regione Lombardia oggi. Aumenta la percentuale di positività, che è oggi al 21,9%. In provincia di Bergamo 147 nuovi casi.

I dati locali: a Treviglio 9 nuovi positivi

I dati locali mostrano ancora una volta che soprattutto nella Bassa bergamasca occidentale il virus continua a correre. A Treviglio sono infatti ben nove i nuovi casi rilevati. Per fare un paragone, Bergamo città ha circa il quadruplo degli abitanti di Treviglio (120mila) e oggi ha “solo” 19 positivi in più, poco più del doppio di Treviglio. Due i nuovi casi a Romano e due quelli a Caravaggio. Zero a Rivolta. Clicca sull’immagine per i dati locali, QUI i dati di ieri

Ricoveri e terapie intensive

In Terapia intensiva il conteggio dei ricoverati in Regione è arrivato a 435 (+17), i ricoverati non in terapia intensiva sono invece 4.406 (+160). Il totale dei decessi da inizio pandemia è a 17.635 (+46 rispetto a ieri).

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.242, di cui 1.025 a Milano città;

Bergamo: 147;

Brescia: 251;

Como: 733;

Cremona: 10;

Lecco: 197;

Lodi: 29;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 879;

Pavia: 89;

Sondrio: 13;

Varese: 486.

