I dati Covid di oggi, domenica 1 novembre, in Lombardia. Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7.

I dati Covid in Regione Lombardia

I tamponi effettuati (o meglio processati) oggi in Regione Lombardia sono 39.658 per un totale complessivo di 2.984.274. I nuovi casi positivi sono 8.607 (di cui 243 “debolmente positivi” e 60 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi hanno raggiunto un totale complessivo di 96.687 (+489rispetto a ieri), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti. Ricoverati in terapia intensiva sono 418 (+26) persone, ricoverati non in terapia intensiva salgono a 4.246 (+213). Crescono i decessi, con 54 morti in più in Regione per un totale complessivo di 17.589 dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus.

La situazione nelle Province

Milano, la Brianza e Varese sono le Province sotto osservazione per la crescita di casi di positività al virus. Anche oggi Milano fa segnare 3.695 casi, di cui 1.554 a Milano città. La provincia di Monza e Brianza ha 1.195 casi, mentre Varese ne fa registrare 1.238. Seguono per numero di nuovi casi: Como con 485, Brescia con 463 e Pavia con 434; 291 casi per la provincia di Lecco, Bergamo ne fa segnare 190, 181 Cremona. Tra le province con meno casi giornalieri ci sono Lodi (138), Mantova (117) e Sondrio con 77.

I numeri nazionali dell’epidemia

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-10 in Italia sono 29.907, ieri erano stati 31.758. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Sul territorio nazionale sono stati effettuati 183.457 tamponi (ieri 215.886), per un totale di 15.967.918 da inizio emergenza. Sono 208, invece, i decessi che portano il totale delle vittime a 38.826. Salgono a 292.380 (+2.954) i guariti. I ricoverati con sintomi sono 18.902, 1.939 (+96) sono ospitati nelle terapie intensive. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 357.288.

