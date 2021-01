Covid-19, pochi tamponi in Regione: +2 casi a Treviglio

Due nuovi casi a Treviglio, tre a Romano, uno a Rivolta e Pandino, nessuno a Caravaggio. Questi i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasco e dell’Alto cremasco nelle ultime 24 ore, a fronte a livello regionale di un ridotto numero di tamponi (circa 13mila, la metà rispetto a ieri). QUI i dati di ieri.

I dati in Regione Lombardia

A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). Aumentano, anche se di poco, i ricoveri in Terapia intensiva, tre più di ieri (totale 462). Scendono invece di 76 unità i ricoveri in reparto. (3522, 76 in meno di ieri). I decessi sono stati 62.

I nuovi casi per provincia

Milano: 434 di cui 142 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 289;

Como: 135;

Cremona: 46;

Lecco: 43;

Lodi: 20;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 29;

Sondrio: 6;

Varese: 181.

