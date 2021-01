Covid-19, nuovo picco in Bergamasca: +10 casi a Treviglio

Aumentano i contagi da Coronavirus in provincia di Bergamo e anche nella Bassa bergamasca. A Treviglio dopo i sei nuovi casi di sabato, ieri si sono registrati dieci nuovi contagi. Mai così tanti in un solo giorno da quasi un mese. Clicca sull’immagine per i dettagli.

I nuovi casi nella Bassa

In Regione, intanto, aumenta la percentuale di positività dei tamponi effettuati. A fronte di 25.011 test sono 3.267 i nuovi positivi (13%). In provincia di Bergamo i nuovi casi accertati ieri sono stati ben 195.

Quanto agli altri centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, ai dieci di Treviglio si aggiungono cinque nuovi casi a Romano, due a Rivolta e due a Caravaggio. Nessun nuovo contagio invece a Pandino.

Intanto, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha confermato il trend in aumento della curva. Il rischio, concreto, è che si torni in zona rossa.

