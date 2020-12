Covid-19, parecchi casi oggi nella Bassa, a Treviglio +11

Mentre scende “stabilmente sotto l’uno” il valore dell’indice Rt in provincia di Bergamo, oggi non sono pochi i casi registrati nei centri principali della nostra zona. A Treviglio i nuovi positivi sono infatti 11: non pochi, se si confrontano con i 16 di Bergamo città. Ben nove i casi a Romano di Lombardia, e quattro a Caravaggio. Nuovo picco infine a Rivolta, con ben 31 nuovi casi e sette a Pandino. Per contro, ieri non si erano registrati incrementi. QUI i dati di ieri.

Tutto ciò però a fronte di un numero di tamponi relativamente alto, circa 42mila a livello regionale, con una percentuale di positività stabile: 10,7%. I nuovi positivi in Lombardia sono oggi 4533, di cui 242 in provincia di Bergamo.

Ricoveri in Regione

Scendono anche i ricoveri, sia in Terapia intensiva, con attualmente 822 pazienti (-14 rispetto a ieri), che fuori, con 6.792 pazienti (-233 rispetto a ieri). I decessi sono stati 147.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.463, di cui 580 a Milano città;

Bergamo: 242;

Brescia: 442;

Como: 337;

Cremona: 122;

Lecco: 121;

Lodi: 89;

Mantova: 268;

Monza e Brianza: 461;

Pavia: 280;

Sondrio: 82;

Varese: 490.

