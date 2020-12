Covid-19, oggi per la prima volta da settimane nessun nuovo caso a Treviglio

Diciamolo molto piano, perché le variabili in campo sono molte e non si può certo trarre conclusioni dal dato di un singolo giorno, peraltro con relativamente pochi tamponi a livello regionale e all’indomani di una nevicata decisamente abbondante che ha paralizzato mezza Bassa. Però era da mesi che i numeri pubblicati da Regione Lombardia ogni giorno non rilevavano zero incrementi in tutti i centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Treviglio, Romano, Caravaggio, Rivolta e Pandino registrano infatti oggi, martedì 29 dicembre, lo stesso numero di contagi di ieri.

La situazione a livello regionale

In Lombardia diminuiscono, intanto, i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157). Ieri si era registrato invece un leggero aumento dei ricoverati più gravi. A fronte di 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi positivi (7,2%). I guariti/dimessi sono 1.141. I decessi 49.

I nuovi casi per provincia

Milano: 256 di cui 206 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 105;

Como: 50;

Cremona: 38;

Lecco: 34;

Lodi: 29;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 74;

Sondrio: 42;

Varese: 68.

