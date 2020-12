Covid-19, in Regione aumentano i ricoverati in Terapia intensiva

Covid-19, ancora pochi tamponi (e pochi casi) in Lombardia e nella Bassa nella giornata di ieri. Ma aumenta ancora la percentuale di positività e, dopo diversi giorni di calo, tornano a salire i ricoverati in Terapia intensiva. Sono 573, quattro in più di ieri. Scendono invece i ricoverati in reparto: sono 3791, dieci in meno rispetto a ieri. I decessi sono 42. QUI i dati del 27 dicembre.

A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%).

I casi nella Bassa

Nei centri principali della Bassa e dell’Alto cremasco si registrano soltanto due casi, uno a Treviglio e uno a Rivolta. Nessuno a Caravaggio, Romano e Pandino.

I nuovi casi per provincia

Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 145;

Como: 34;

Cremona: 10;

Lecco: 13;

Lodi: 12;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 101.

TORNA ALLA HOME