Covid-19, è peggio di novembre: +467 casi in Bergamasca, mai così tanti dalla scorsa primavera

Numeri decisamente preoccupanti quelli di oggi sul fronte dei nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia. A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi (10,4%). Mai così tanti in un solo giorno dal 21 di novembre, e per Bergamo è record dalla fine della prima ondata della scorsa primavera. Anche la media giornaliera dei casi negli ultimi sette giorni (5-11 marzo) è di 329, oltre l’apice della seconda ondata. Così ci apprestiamo ad entrare, da lunedì, in zona rossa.

Bergamasca, 467 casi in un solo giorno

La situazione in provincia di Bergamo: 200 casi su 100mila abitanti

Nella consueta call settimanale tra i sindaci e Ats Bergamo, a fare il punto della situazione è stato Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico. “La curva è ancora in incremento – ha commentato – Siamo a un’incidenza settimanale cumulativa di 200 su 100mila, con un margine (50) rispetto al limite di 250 su 100mila. La media giornaliera dei casi negli ultimi sette giorni (5-11 marzo) è a 329, oltre l’apice della seconda ondata; 8,5% è la quota dei casi positivi sui tamponi diagnostici”. QUI i casi Comune per Comune della scorsa settimana.

I dati di oggi in Lombardia

I tamponi effettuati a livello regionale sono molti: 60.954 (di cui 40.976 molecolari e 19.978 antigenici), ma anche la percentuale di positività (10,4%) è tra le più alte registrate in Lombardia da settimane. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+22 rispetto a ieri), e anche nei reparti Covid-19 (+191). QUI il dettaglio della situazione degli ospedali di Treviglio e Romano. Sono stati 89 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.617 di cui 592 a Milano città;

Bergamo: 467;

Brescia: 1.118;

Como: 507;

Cremona: 250;

Lecco: 197;

Lodi: 90;

Mantova: 382;

Monza e Brianza: 449;

Pavia: 348;

Sondrio: 96;

Varese: 610.

