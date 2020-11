Covid-19, oggi a Treviglio ancora 12 nuovi tamponi (a Bergamo sono 8)

Covid-19, oggi Treviglio supera Bergamo per numero di contagi: sono 12 in città, nelle ultime 24 ore, e 8 nel capoluogo. Quattro invece i nuovi tamponi positivi a Romano e a Caravaggio, cinque a Pandino e solo due a Rivolta, uno dei centri che in queste settimane è stato più colpito (ne parliamo diffusamente sul numero di CremascoWeek in edicola da venerdì).

Questo il punto sull’epidemia da Coronavirus nella Bassa bergamasca e nell’Alto Cremasco di oggi, martedì 24 novembre. Numeri che anche a livello regionale confermano l’andamento costante, e tendente all’appiattimento, della curva, e che a livello locale confermano il trend geografico già noto e descritto anche ieri dall’Ats ai sindaci della Provincia.

QUI i dati di ieri

La situazione in Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 4.886 nuovi casi di coronavirus e 186 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 20.850. I tamponi effettuati sono stati 31.033, in totale 3.862.746. Ieri, a fronte di 32.862 tamponi, c’erano stati 5.289 contagi e 140 morti. Il rapporto tamponi/positivi è al 15,7%. I guariti/dimessi sono 5.858. Calano di 13 unità le terapie intensive (932 in tutto), i ricoveri aumentano di 29 unità (8360).

In provincia:

Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città;

Bergamo: 128;

Brescia: 226;

Como: 428;

Cremona: 90;

Lecco: 115;

Lodi: 78;

Mantova: 379;

Monza e Brianza: 496;

Pavia: 239;

Sondrio: 67;

Varese: 1.011.

La situazione in Italia

Sono 23.232 i casi positivi registrati oggi, 24 novembre 2020 in tutta Italia. Dati il leggero calo, ma a preoccupare è il numero dei decessi: 853 nelle ultime 24 ore. Sono 188.659 i tamponi eseguiti con un rapporto positivi/tamponi al 12,3 %. Lieve aumento del numero delle terapie intensive (+6) e dei ricoveri ordinari (+120).

TORNA ALLA HOME