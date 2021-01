Covid-19, piccolo rimbalzo dei nuovi casi: +6 Treviglio e Rivolta, +4 Caravaggio e Romano

Sei i nuovi casi di Covid-19 registrati a Treviglio ieri, 9 gennaio 2020. Altri sei ne sono stati invece diagnosticati a Rivolta, quattro a Romano e a Caravaggio, due a Pandino. Numeri ancora bassi, ma va notato che da diversi giorni la conta nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco non si alzava oltre la seconda cifra. A Bergamo città, ieri, i nuovi casi sono stati 5. Clicca sull’immagine per i dettagli.

QUI l’ultima rilevazione dell’Ats per la settimana tra il 31 e il 5 gennaio, Comune per Comune, in cui si tracciava già l’inizio di un possibile aumento dei casi. Ricordiamo che si tratta dei dati di un singolo giorno: occorrerà aspettare i prossimi giorni, avevano avvertito gli epidemiologi dell’Ats, per chiarire se il calcolato aumento dell’indice Rt in provincia di Bergamo sia legato a una vera e propria ripresa dell’andamento pandemico.

I dati di ieri in Lombardia: ancora in aumento i ricoveri

I tamponi effettuati in Regione ieri sono stati 24.847, i cui 2.506 sono risultati positivi (10%). Scendono di dieci unità i ricoveri in Terapia intensiva, mentre aumentano ancora – non di poco – i ricoverati in reparto. Sono 3577, 141 in più rispetto al giorno precedente. Sono 63 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 641 di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 413;

Como: 227;

Cremona: 139;

Lecco: 113;

Lodi: 73;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 195;

Pavia: 183;

Sondrio: 70;

Varese: 87.

TORNA ALLA HOME