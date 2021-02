Covid-19, nove casi oggi a Romano. Stabili i ricoveri nella Bassa

Nove casi a Romano, tre a Treviglio, due a Rivolta e uno a Caravaggio. Giornata di dati sostanzialmente ancora stabili quelli di oggi nella Bassa, sul fronte del monitoraggio della pandemia di Covid-19. Ma con un numero di nuovi casi relativamente alto per Romano. Clicca sull’immagine per il dettaglio.

I dati regionali

In Regione i nuovi contagi sono stati 2504, con una percentuale di positività dei tamponi pari al 6,4%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), aumentano di 10 invece i ricoveri in reparto. I decessi sono stati 46.

I nuovi casi per provincia

Milano: 600 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 488;

Como: 311;

Cremona: 44;

Lecco: 106;

Lodi: 31;

Mantova: 111;

Monza e Brianza: 140;

Pavia: 110;

Sondrio: 77;

Varese: 301.

I ricoveri nella Bassa

E’ stabile anche il numero dei ricoverati nei due reparti Covid degli ospedali pubblici della Bassa, quello di Treviglio-Caravaggio e quello di Romano. La struttura di Treviglio ospita oggi 27 pazienti, cui si aggiungono 11 pazienti al Santissima Trinità di Romano. Uno in più, rispetto all’ultimo report del 2 dicembre.

L’andamento della pandemia in provincia di Bergamo nelle ultime settimane

Clicca play per vedere l’andamento dell’incidenza dei nuovi casi settimanali di Covid-19 in ogni Comune della provincia di Bergamo nelle settimane tra novembre e febbraio QUI gli ultimi dati Comune per Comune

