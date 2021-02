Covid-19, dati stabili. Zero casi in 105 Comuni, guarda l’animazione

Non c’è stato aumento, ma nemmeno calo. E’ sostanzialmente stabile la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Bergamo, stando ai dati pubblicati oggi pomeriggio, mercoledì 3 febbraio, da Ats Bergamo.

Covid-19, dati stabili

La settimana tra il 27 gennaio e ieri, martedì 2 febbraio, ha visto 534 nuovi casi in provincia di Bergamo con media giornaliera di nuovi casi pari a 76 assolutamente sovrapponibile ai dati della settimana precedente. “Ciò si traduce in un trend stabile della curva epidemica – spiegano gli epidemiologi dell’Ats – Il valore di incidenza complessivo settimanale resta stabile a 46 casi per 100.000 abitanti”.

I nuovi casi registrati nell’ultima settimana comparati con quelli della settimana precedente, in ogni Comune della provincia di Bergamo. La colorazione segue il miglioramento (verso il blu) o il peggioramento (in rosso) proporzionato alla popolazione di ciascun Comune.

Treviglio e Romano aree “critiche”. Verdellino, +15 casi

Come ormai stabilmente da diverse settimane, Treviglio e Romano restano nell’elenco delle cosiddette “aree critiche”, secondo Ats, pur mantenendo valori contenuti. “Si nota una ripresa (quantitativamente moderata) dei contagi anche in Valle Imagna e nella bassa Valle Brembana” fanno però notare da Ats. Tra i Comune più colpiti questa settimana c’è Verdellino (15 casi, +11 rispetto alla settimana precedente).

L’andamento da novembre

Clicca su play per vedere come si è “mosso” il virus da novembre a oggi in provincia di Bergamo. La colorazione segue l’incidenza dei nuovi casi per settimana rapportati alla popolazione. Dati di Ats Bergamo.

Ats: “Mantenere elevata l’attenzione”

“La stabilità sostanziale che emerge dal monitoraggio di questa settimana, con valori identici a quelli di settimana scorsa, pertanto senza ulteriore abbassamento della curva, ci spinge a ribadire con forza l’importanza di mantenere elevata l’attenzione in ogni comune bergamasco, in quanto persiste la nascita di nuovi focolai (in particolare in ambito intra-famigliare) in buona parte del territorio provinciale, sia pur su numerosità assolute complessivamente basse. E’ necessario dunque rinforzare il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc), anche in famiglia e nelle situazioni correlabili alla ripresa in presenza delle attività didattiche” conclude Ats Bergamo.

I Comuni senza contagi

Tra i Comune più colpiti questa settimana c’è Verdellino (15 casi, +11 rispetto alla settimana precedente). Il numero di Comuni senza contagi negli ultimi sette giorni è di 105 in provincia di Bergamo. Nella Bassa sono sei, in diminuzione rispetto alla settimana precedente: Calcinate, Castel Rozzone, Isso, Mornico, Pagazzano e Torre Pallavicina.

