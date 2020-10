Covid-19, otto nuovi casi a Romano, due a Treviglio. Boom tra Milano e la Brianza

Sono 5035 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di questi 260 debolmente positivi e 26 accertati in seguito ai test sierologici, a fronte di 29960 tamponi analizzati. La percentuale si attesta al 16,8%. Incremento contenuto in Bergamasca con 93 (ieri erano stati 113) nuovi casi positivi.

La situazione nella Bassa bergamasca e nell’Alto Cremasco

Otto i nuovi casi confermati a Romano di Lombardia, tre a Rivolta d’Adda, uno a Caravaggio e soltanto due a Treviglio. Questo il quadro dei contagi da Coronavirus nella Bassa bergamasca rispetto a ieri, secondo i dati di Regione. A preoccupare è sempre il Milanese mentre la provincia bergamasca è oggi la meno colpita in numeri assoluti. Clicca sull’immagine sopra per leggere i dati.

La situazione in Lombardia

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 271 posti letto occupati in rianimazione (+29), sia dei degenti nei reparti ospedalieri ordinari, complessivamente 2715 (+256). Sono 58 i decessi registrati nelle 24 ore, cifra che aggiorna il totale delle vittime a 17310. Infine, sale a quota 90774 persone (+418) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 87490 sono guariti mentre 3284 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

• Bergamo 93 (ieri 113)

• Milano 1940 (cui 768 in città)

• Brescia 170

• Como 215

• Cremona 128

• Lecco 198

• Lodi 130

• Mantova 105

• Monza e Brianza 1362

• Pavia 188

• Sondrio 107

• Varese 263

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.994 nuovi casi di coronavirus su 174.398 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza a 564.778. I decessi sono stati 221, con il totale delle vittime che sale a 37.700. I pazienti ricoverati con sintomi sono 13955 (+958), mentre 1411 pazienti si trovano in terapia intensiva, +127 rispetto a ieri. Sono 3362 i guariti in un giorno.

