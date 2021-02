Covid-19 , meno di mille casi in Lombardia. Uno solo a Treviglio. Il punto sui ricoveri

Un solo caso a Treviglio e uno a Rivolta. Giornata dai numeri molto bassi quella di oggi, sul fronte della pandemia, anche nella Bassa. Nei centri principali della nostra zona sono davvero pochi i contagi registrati. QUI i dati di ieri, non particolarmente dissimili.

La situazione in Lombardia

Sono meno di mille i casi positivi di oggi in tutta la Lombardia con un tasso di positività sui tamponi effettuati al 4%.

Sono 22.699 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (di cui 12.557 molecolari e 10.142 antigenici) per un totale complessivo di 5.705.263.

I nuovi casi positivi sono 912 (di cui 47 debolmente positivi), i guariti/dimessi sono in tutto 466.287 (+2.765), di cui 3.077 dimessi e 463.210 guariti. Scendono i ricoveri in terapia intensiva: 361 (-10), mentre salgono di qualche unità quelli in reparti ordinari 3.544 (+55). Sono invece 63 i decessi che portano il totale a 27.213.

I nuovi casi per provincia

Milano: 313 di cui 149 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 114;

Como: 67;

Cremona: 17;

Lecco: 35;

Lodi: 25;

Mantova: 52;

Monza e Brianza: 45;

Pavia: 80;

Sondrio: 50;

Varese: 66

I ricoveri a Treviglio e Romano

Stabile il trend dei ricoveri all’Asst Bergamo Ovest. Sono 26, infatti, i pazienti ricoverati all’ospedale di Treviglio, 11 invece quelli a Romano.

