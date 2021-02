Covid-19, oggi zero casi in città e nei centri principali della zona

Zero casi. E’ stata una giornata con pochi tamponi, come spesso il lunedì, quella di oggi. Ma capita raramente che nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco non si verifichi nemmeno un caso, come invece è avvenuto oggi. QUI i dati di ieri.

I dati di oggi in Regione

Anche a livello regionale gli incrementi sono contenuti, proprio per l’esiguo numero di tamponi processati (17mila 151). I nuovi positivi sono 1093, pari al 6,3%. Solo 47 in provincia di Bergamo.

Terapie intensive

Aumentano intanto i ricoverati in Terapia intensiva (371 oggi, nove in più rispetto a ieri), mentre scendono quelli nei reparti Covid lombardi (3.489, -14 rispetto a ieri). Sono stati 52 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 305 di cui 156 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 169;

Como: 119;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 10;

Mantova: 36;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 27;

Sondrio: 1;

Varese: 223.

