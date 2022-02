Covid-19, la quarta ondata è davvero finita

Buone notizie

Zucchi (Ats Bergamo): Possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa e un chiaro inizio di discesa"

Per la quarta settimana di fila, e stavolta in modo decisamente marcato, continua a scendere l’incidenza di nuovi casi Covid-19 anche a livello locale. Ecco i dati dei contagi della settimana 26 gennaio – 1 febbraio 2022, che vedono un’incidenza provinciale di 1147 casi per 100mila abitanti, un dato che riporta la curva ai livelli dell’inizio della quarta ondata, a fine dicembre.

Confermato il trend di discesa dopo il plateau

“Nelle ultime due settimane oggetto di monitoraggio -dichiara Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico di ATS Bergamo - avevamo evidenziato un fondamentale cambiamento nell’andamento della curva che, da un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle quattro settimane precedenti, mostrava un iniziale decremento; possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa e un chiaro inizio di discesa".

"Indubbiamente - continua Zucchi- anche l’effetto ‘scuola’ sta pesando ancora, come mostrano, anche questa settimana, i dati di incidenza per classi di età (vedi grafico successivo, relativo alla settimana 26 gennaio – 1° febbraio 2022 gennaio), con le quote maggiori di positività che clusterizzano nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49; fortunatamente i casi incidenti restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici".

I casi Comune per Comune

Per quanto riguarda i centri principali della Bassa, a Treviglio i casi settimanali passano da 566 a 407, a Romano da 334 a 248, a Caravaggio da 339 a 194.

Cerca il tuo Comune nell’elenco e guarda l’andamento della curva dei contagi nelle ultime settimane.