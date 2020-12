Covid-19: i casi LOCAL di ieri

Pochi tamponi, pochi casi registrati in Regione e quindi anche nella Bassa, in questi giorni di festività. Ieri, 27 dicembre, sono stati soltanto 466 i nuovi positivi in Lombardia, circa il 9,5% dei 4901 tamponi processati.

Quanto ai centri principali della Bassa Bergamasca e dell’Alto Cremasco, a Treviglio c’è stato un solo nuovo caso, così come a Romano e a Rivolta d’Adda. Zero a Caravaggio e Pandino.

Ricoverati, continua la discesa

Continuano a diminuire i ricoverati negli ospedali lombardi: in terapia intensiva sono 508 (-5 rispetto a ieri) e nei reparti 3801 (-38). Sono stati 49 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 124 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 111;

Como: 55;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 10;

Sondrio: 45;

Varese: 7.

