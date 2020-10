Covid-19, in calo la percentuale di positivi: nella Bassa solo un nuovo caso a Romano I DATI

Sono 2023 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di questi 78 debolmente positivi e 7 accertati in seguito ai test sierologici, a fronte di 21.726 tamponi analizzati. Ieri i contagi diagnosticati erano stati 1687 ed erano stati effettuati 14.577 test molecolari. La percentuale tra i due dati scende quindi dall’11,5 per cento al 9,3 per cento odierno.

Cala la percentuale dei positivi: nella Bassa solo un nuovo caso positivo a Romano.

La situazione in Lombardia

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 123 posti letto occupati in rianimazione (+10), sia dei degenti nei reparti ospedalieri ordinari, complessivamente 1268 (+132). Cresce anche il numero di nuovi decessi: oggi ne sono stati registrati 19 (ieri 6), cifra che aggiorna il totale delle vittime a 17.103 lombardi. Infine, sale a quota 87.072 persone (+334) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 85.2240sono guariti mentre 1848 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

• Bergamo 45 (ieri 23)

• Milano 1054 (di cui 515 in città)

• Brescia 101

• Como 79

• Cremona 17

• Lecco 57

• Lodi 44

• Mantova 88

• Monza e Brianza 123

• Pavia 54

• Sondrio 33

• Varese 245

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.874 nuovi casi di coronavirus su 144.737 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza a 434.449. I decessi sono stati 89, con il totale delle vittime che sale a 36.705. I ricoverati in terapia intensiva sono 870, 73 in più rispetto a ieri, gli attualmente positivi 142.739. Il totale di dimessi e guariti sale a 255.005.

Stabile la situazione nella Bassa con solo un nuovo caso registrato a Romano. Per la Bassa bergamasca e l’Alto Cremasco sono disponibili soltanto i dati relativi ai Comuni di Treviglio, Romano e Rivolta. A Treviglio dall’inizio della pandemia sono 413 i casi confermati (stabili rispetto a ieri). A Romano 264 (+1) e a Rivolta 137 (costante).

