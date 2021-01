Covid-19, ieri a Treviglio tre nuovi casi, aumentano i ricoveri in Regione

Tre nuovi casi a Treviglio, due a Rivolta e a Caravaggio, uno a Romano e a Pandino. Questi i numeri sull’andamento della pandemia nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco di ieri, mentre Ats Bergamo, analizzando i dati Comune per Comune della settimana, certifica un rallentamento generalizzato della curva epidemica.

I dati in Regione Lombardia

Ieri, mercoledì 20 gennaio, si sono registrati in Lombardia 1876 nuovi casi, pari al 4,8% dei tamponi effettuati. In provincia di Bergamo i contagi sono stati 80.

Sono invece aumentati i ricoverati, sia dentro che fuori dalle Terapie intensive.

In terapia intensiva ci sono 428 pazienti (+3 rispetto a martedì). I ricoverati non in terapia intensiva erano invece 3.650 (+31). I decessi sono stati 66

I nuovi casi per provincia

Milano: 434 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 373;

Como: 175;

Cremona: 71;

Lecco: 16;

Lodi: 41;

Mantova: 145;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 99;

Sondrio: 55;

Varese: 199.

