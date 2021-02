Covid-19, i numeri di oggi nella Bassa: a Caravaggio 14 casi in due giorni

Cinque nuovi casi a Treviglio, tre a Romano, quattro a Rivolta, due a Pandino e ben sei a Caravaggio, che dopo l’incremento di otto casi ieri vede un netto aumento dei nuovi contagi. Questa la situazione del contagio da Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco oggi, venerdì 19 febbraio. Intanto, il focolaio di Arcene continua a preoccupare. Il sindaco ha ordinato la chiusura dei parchi pubblici fino ad aprile e in queste ore l’Ats ha chiesto a tutti i ragazzi delle scuole medie di rifare il tampone, per il monitoraggio della variante. Sembrerebbe inoltre confermato, come del resto era prevedibile, che almeno un caso tra quelli registrati nei giorni scorsi in paese è di variante “inglese”.

Ricoveri stabili nella Bassa

I ricoveri in ospedale sono stabili da alcuni giorni, dopo un leggero aumento registrato all’inizio della settimana, a seguito del quale l’Asst ha deciso di mettere a disposizione, per sicurezza, 18 nuovi posti letto nel nosocomio di Romano di Lombardia.

Per i dettagli sul quadro della pandemia nella Bassa e sul piano vaccinale, leggi di più sul Giornale di Treviglio-RomanoWeek in edicola

La situazione in Regione