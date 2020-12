Covid-19, i dati local: in calo, ma picco a Rivolta

Si conferma anche oggi il rallentamento dei contagi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore meno di 4mila nuovi positivi con una percentuale di positivi su tamponi effettuati che scende sotto il 10%. A livello locale la situazione è stabile, ma c’è stato ancora un grosso incremento di casi a Rivolta d’Adda nelle ultime ore, dove sono 30 i nuovi contagi registrati. A Treviglio sono stati invece cinque, quindici a Bergamo città, cinque a Romano di Lombardia e tre a Caravaggio e Pandino.

La situazione in Lombardia

Sono 3425 i nuovi positivi di oggi, 2 dicembre 2020, a fronte di 36.077 tamponi con la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati che si ferma al 9,4%.

Scendono ancora le terapie intensive ora a 855 posti occupati (-21) così come i ricoveri nei reparti ordinari (-120) a oggi 7222. Sono 5487 i guariti nelle ultime 24 ore, 175 invece le vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.109, di cui 438 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 303;

Como: 316;

Cremona: 126;

Lecco: 53;

Lodi: 55;

Mantova: 265;

Monza e Brianza: 244;

Pavia: 187;

Sondrio: 192;

Varese: 362.

La situazione in Italia

Si conferma in calo anche il trend della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 20.709 a fronte di 207.143 tamponi effettuati che porta il rapporto tamponi-positivi al 9,99% (ieri 10,62%). I decessi sono 684 oggi contro i 785 di ieri, per un totale di 57.045.

