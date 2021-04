Covid-19, i dati di oggi: scendono i ricoverati anche nella Bassa

Otto nuovi contagi a Treviglio, sette a Martinengo, due a Caravaggio e Pandino, uno a Romano e uno a Rivolta. Questa la situazione dei nuovi positivi nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco di oggi, venerdì 9 aprile. Dati che confermano il trend di queste settimane, a poche ore dall’ingresso in zona arancione: la curva sta scendendo, anche se nella nostra zona in modo più lento che altrove. QUI il report Comune per Comune di questa settimana.

La situazione in Regione Lombardia

A livello regionale, a fronte di 54.280 tamponi effettuati in Regione, sono 2.537 i nuovi positivi (4,6%). I guariti/dimessi sono 2.705. I decessi sono stati 92.

I ricoveri negli ospedali di Treviglio e Romano

Nella Bassa il trend dei ricoverati si conferma in lieve calo: ad oggi nei reparti Covid di Treviglio e Romano sono ricoverate 157 persone: 96 a Treviglio e 61 a Romano. Ancora alto il tasso di occupazione della Terapia intensiva trevigliese: 16 posti occupati su 17.

A livello regionale scendono di due unità i ricoverati in Terapia intensiva (totale 828), mentre calano di 249 i ricoverati nei reparti: oggi sono, complessivamente, 6252.

I nuovi casi per provincia

Milano: 881 di cui 310 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 512;

Como: 213;

Cremona: 109;

Lecco: 116;

Lodi: 66;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 257;

Pavia: 228;

Sondrio: 108;

Varese: 319.

