Covid-19, i dati di oggi: nessun nuovo caso a Treviglio e Caravaggio

Solo cinquantasette nuovi positivi in provincia di Bergamo oggi, sabato 24 ottobre. Zero a Treviglio e Caravaggio e uno solo a Romano, mentre nel Cremasco a Rivolta sono cinque i nuovi positivi in più rispetto a ieri.

Covid, situazione stabile nella Bassa e nel Cremasco. Non a Milano

La situazione si mantiene stabile, insomma (QUI i dati di ieri della nostra zona) mentre a livello regionale i nuovi positivi sono 4956, quaranta in più di ieri e la situazione in provincia di Milano continua a peggiorare: 2306 casi, nella città metropolitana, di cui ben 1010 solo nel capoluogo.

Meno tamponi

Da tener presente però che il numero di tamponi effettuati è inferiore rispetto a ieri: 32mila e 700 contro circa 37mila. Sale in Regione la percentuale di positività: 15,1%, due punti in più di ieri.

Ben cinquantuno i decessi in Lombardia, nelle ultime ventiquattro ore.

Ricoveri e Terapie intensive

Aumentano in Lombardia i ricoveri: 140 in più rispetto a ieri, più altri 29 in Terapia intensiva: il totale arriva a 213.

